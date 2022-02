Stadt informiert über Grundschulanmeldetermine für das kommende Schuljahr

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat die Grundschulanmeldetermine für das kommende Schuljahr 2022/23 bekanntgegeben. Am Donnerstag, 17. Februar 2022, von 9 Uhr bis 12 Uhr, sowie am Freitag, 18. Februar 2022, von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, können die neuen Erstklässler an ihren jeweiligen Schulen angemeldet werden. Dies teilte die Stadt mit.



Darüber hinaus können einzelne Schulen weitere Termine anbieten. Den Einschulungstermin sowie Antworten auf weitere Fragen erhalten Eltern an der jeweiligen Grundschule ihres Bezirks, sowie unter diesem Link beim Fachbereich Bildung, Abteilung Bildungsplanung/Schulentwicklung, Telefon 0621/293-9969 oder per E-Mail an manuela.guth@mannheim.de.



Eltern sollten in diesem Schuljahr besonders darauf achten, wie die Schulen unter Pandemiebedingungen die Schulanmeldungen organisieren, beispielsweise, ob das Kind zur Anmeldung mitkommen darf. Informationen dazu finden sich auf der Homepage der jeweiligen Schule. Es wird darum gebeten, nicht ohne Termin in der Schule zu erscheinen. Für den Zutritt ins Schulgebäude gilt die 3G-Regel.



Für den Fall, dass das Kind eine andere Schule besuchen soll, muss ein Antrag auf einen Schulbezirkswechsel bei der Anmeldung an der Grundschule des zuständigen Schulbezirks vorgelegt werden. Den Antrag selbst kann unter diesem Link heruntergeladen werden.



Folgende Unterlagen sollten auf jeden Fall mitgebracht werden: die Geburtsurkunde des Kindes, falls möglich das Familienstammbuch, alle Pässe, einen Nachweis der Religionszugehörigkeit und den Impfausweis im Original. Wurde im Vorjahr eine Zurückstellung vom Schulbesuch beantragt, sollte auch dieser Nachweis mitgebracht werden. Alleinerziehende Elternteile werden gebeten, den Nachweis über das Sorgerecht mitzubringen.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Schulratgeber 2022 zur Verfügung.

