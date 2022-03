Stadt holt Grünschnitt zwischen 1. und 31. März

Mannheim. Wenn im Frühjahr die Tage wieder länger werden und es nur noch selten Frost gibt, wird es Zeit, den Garten auf die Wachstumsphase vorzubereiten. Laub und Totholz, in denen Insekten und andere Lebewesen über den Winter Schutz gefunden haben, können nun entfernt und Stauden und Gehölze, die nicht zurückgeschnitten wurden, um Tieren eine Nahrungsquelle zu bieten, gekürzt werden. Zum Schutz brütender Vögel müssen diese Arbeiten bis Ende Februar abgeschlossen sein.

Der Grünschnitt wird zwischen dem 1. und 31. März von den Müllwerkern des Stadtraumservice kostenlos am Straßenrand abgeholt. Das teilte die Stadt mit. Bis zu fünf Tonnen Grünabfälle sammelt eine Kolonne pro Tag demnach ein. Die individuellen Termine der Grünabfallsammlung sind im Abfallkalender und außerdem online unter stadtraumservice-mannheim.de zu finden.

Plastik im Grünschnitt vermeiden

Der Grünschnitt wird auf dem ABG-Kompostplatz auf der Friesenheimer Insel zu Biokompost verarbeitet. Um eine reine und hochwertige Qualität des Komposts garantieren zu können, darf der Grünschnitt kein Plastik enthalten sein. Nicht aussortierte Plastikfolien werden bei der Verarbeitung zu kleinsten Teilchen gehäckselt und das im Kompost enthaltene Mikroplastik könnte sich im Boden anreichern, erklärt die Stadt.

Der Stadtraumservice bittet deshalb, dass Grünabfälle keinesfalls in Plastiksäcken an den Straßenrand gestellt werden. Für die Abfälle vorgesehene kostenlose Jutesäcke gibt es laut Verwaltung bei beiden Recyclinghöfen und beim Kundencenter des Stadtraumservices in der Käfertaler Straße 248. Auch sollen keine Sammelgefäße wie Eimer oder handelsübliche Grünschnittbehälter bereitgestellt werden. Sie werden aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nicht ausgeleert und deshalb zurückgestellt, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadt bittet außerdem darum, geschnittene Äste und Sträucher auf eine Länge von höchstens 1,50 Meter zu zerkleinern und sie mit Schnüren aus Naturmaterialien zu bündeln. Der Grünschnitt soll am Tag der Abholung bis 6.30 Uhr am Fahrbahnrand platziert werden und wird ausschließlich vom Grünabfallfahrzeug, nicht bei der Biotonnentour mitgenommen.

Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass Grünschnitt nicht im Wald oder auf öffentlichen Grünflächen abgelegt oder entsorgt werden darf.