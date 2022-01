Stadt holt alte Tannen ab

Ab Freitag, 7. Januar, sammelt der Stadtraumservice die ausgedienten Weihnachtsbäume ein – wie schon in der Vergangenheit nach dem Dreikönigstag am 6. Januar. Den genauen Abholtermin für ihren Stadtteil finden Bürgerinnen und Bürger im Abfallkalender und im Internet. Die Weihnachtsbäume werden kompostiert und dadurch dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt, heißt es von der Stadt. So könnten rund 150 Tonnen Grünabfall jedes Jahr verwertet werden. Die Entsorgung der Weihnachtsbäume ist in den Abfallgebühren enthalten.

Wer seinen Christbaum vom Stadtraumservice abholen lassen möchte, muss ihn zunächst von Schmuck und Lametta befreien und auf eine maximale Länge von 1,50 Meter kürzen. Am Abholtag sollte die vorbereitete Tanne ab 6.30 Uhr gut sichtbar am Fahrbahnrand bereitliegen. Nur dann nehmen die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie mit. Fragen zur Weihnachtsbaumabholung und zu weiteren Themen rund um die Abfallentsorgung beantwortet das Servicetelefon 115. red/lok