Stadt hebt temporäre Sperrung der Fressgasse auf

Mannheim. Nachdem sich das Posergeschehen in Mannheim unter anderem durch die am Wochenende temporär eingerichtete abendliche Sperrung der Durchfahrt durch die Fressgasse reduziert hat und weil die coronabedingten Einschränkungen durch die in Mannheim stark sinkenden Inzidenzahlen immer weiter zurückgeführt werden können, verzichtet die Stadt ab dem heutigen Freitag, 2. Juli, auf die Sperrung der Durchfahrt durch die Fressgasse am Wochenende. Das teilt die Verwaltung mit.

Ab August dauerhafte Änderung der Verkehrsführung

Die seit 16. April freitag- und samstagnachts sowie sonntags ganztags geschlossene Schranke war im Zusammenhang mit Poserverhalten ad hoc vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung in Betrieb gesetzt worden, um die Durchfahrt durch die Fressgasse zu den Sperrzeiten zu unterbinden und dadurch ausgelöste Lärmbelästigungen für die Innenstadtbevölkerung zu reduzieren. „Dieses Poserverhalten war mit ausgelöst durch die pandemiebedingten Restriktionen und Schließungen zum Beispiel von Gastronomie, Clubs und Kultureinrichtungen. Im Zusammenhang mit dem Rückgang der Infektionszahlen, den jetzt erfolgten Öffnungsschritten in der Gastronomie, in Kultureinrichtungen und der bevorstehenden Öffnung von Clubs und Diskotheken wird die Maßnahme als nicht mehr erforderlich angesehen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Damit solle auch verhindert werden, dass die Nebenwirkungen dieser Teilsperrung die geplante dauerhaft geänderte Verkehrsführung belasten. So würden beispielsweise Vorher-Erhebungen verzerrt, wenn parallel bereits Testmaßnahmen laufen.

Im aktuellen Fall sei nur die Fressgasse zu bestimmten Zeiten und nur an bestimmten Wochentagen gesperrt worden. Ab August soll die Verkehrsführung dann dauerhaft für zwölf Monate geändert werden, um den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt herauszuhalten. Ziel ist es, durch die geänderte Verkehrsführung die Erreichbarkeit der Innenstadt zu gewährleisten und für eine attraktivere Innenstadt zu sorgen. Begleitend werden daher verschiedene Angebote wie Begrünung und Stadtmobiliar auf den frei werdenden Flächen die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigern.

Die städtische Verkehrsplanung geht davon aus, dass sich bei der dauerhaften geänderten Verkehrsführung nach gewisser Zeit neue Verkehrsflüsse etablieren werden.