Stadt führt ihr Angebot „Anima“ bis Juni 2022 weiter

„Anima – Ankommen in Mannheim!“ ist ein muttersprachliches Beratungs-und Unterstützungsangebot für Neuzugewanderte aus Südosteuropa in prekären Lebenssituationen. Das Kooperationsprojekt der Stadt mit dem Caritasverband, Diakonischen Werk und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, vertreten durch das Quartiermanagement, wird seit 2016 umgesetzt und über den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) sowie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Familienministerium gefördert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fördermittel aquirieren

Nun hat der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Projekt bis Juni 2022 fortzuführen. Außerdem wird die Verwaltung beauftragt, Fördermittel für die Weiterführung ab Juli 2022 zu akquirieren. „Nötig wird dieser neue Förderantrag, weil das eigenständige EHAP-Programm eingestellt wird und entsprechende Folgeprojekte im Rahmen des erweiterten EU-Programm ESF+ zu stellen sein werden“, teilt die Stadt Mannheim mit. Das Anima-Projekt wird zu 95 Prozent von EU und Bund gefördert, fünf Prozent sind von lokalen Kooperationspartnern einzubringen.

Die Stadt Mannheim hat bereits dreimal erfolgreich einen Förderantrag gestellt und in den ersten beiden Förderrunden von 2016 bis 2018 und von 2019 bis 2020 insgesamt rund 1,7 Millionen Euro an Fördermitteln akquiriert. Mit der im Frühsommer 2021 erfolgten dritten Bewilligung für die Laufzeit von Januar 2021 bis Juni 2022 stehen weitere 521 000 Euro über EHAP zur Fortführung von Anima zur Verfügung.

Im Zeitraum 2019/2020 wurden im Rahmen von Anima 1150 Personen beraten, 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer. Zusätzlich wurden 1700 Verweisberatungen umgesetzt, also Menschen an andere Stellen verwiesen und begleitet. „Anima ist in Mannheim etabliert und hat sich bewährt. Es leistet einen Beitrag zur Schwächung der Strukturen, die die Neuzugewanderten isoliert, desinformiert und in ausbeuterischer Abhängigkeit halten wollen“, betont Claus Preißler, Integrationsbeauftragter der Stadt. baum/red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2