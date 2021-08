Stadt erstellt Verzeichnis für Wahlen

Gut sechseinhalb Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September wird die Stadt Ende dieser Woche das Wählerverzeichnis erstellen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, werden darin etwa 196 000 Wahlberechtigte automatisch eingetragen. Allen darin registrierten Wahlberechtigten sollen die Wahlbenachrichtigungen zwischen 16. August und 5. September an ihre Wohnungsanschrift zugestellt werden. Die Stadt bittet alle Wahlberechtigten, darauf zu achten, dass ihr Briefkasten richtig beschriftet ist und alle für die Wohnung gemeldeten Familiennamen aufgeführt sind, damit die Briefe auch zugestellt werden können. Die Wahlbenachrichtigung enthält alle wichtigen Informationen zur Wahl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zustellung bis 5. September

Nach Angaben der Stadt ist auf der Wahlbenachrichtigung, wie gewohnt, der Briefwahlantrag vorgedruckt. Noch bequemer geht es mit dem Online-Briefwahlantrag auf www.mannheim.de/wahlen oder mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung. Wer bis zum 5. September keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte dies sofort telefonisch beim Wahlbüro unter der Sammelnummer 0621/293-9566) überprüfen lassen, da sonst die Gefahr bestehe, dass nicht gewählt werden darf.

Das Wahlbüro im Rathaus in E 5 werde wieder als Lehrbetrieb mit Verwaltungsauszubildenden der Stadt Mannheim geführt und helfe Bürgerinnen und Bürgern bei allen Fragen rund um die Wahl. Wahlempfehlungen würden jedoch nicht erteilt. Die Postanschrift lautet: Stadt Mannheim – Wahlbüro, 68119 Mannheim. Telefonisch ist es unter 0621/293-9566 zu erreichen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr, in der Woche vor der Wahl montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

App mit Informationen

Außerdem empfiehlt die Stadt wieder die Wahlinfo-App. Mit ihr haben Wahlberechtigte und Wahlinteressierte unmittelbaren Zugriff auf umfangreiche Informationen. Sie informiert über grundlegende und aktuelle Themen, erinnert mithilfe von Push-Nachrichten an wichtige Termine und beantwortet viele Fragen, wie zum Beispiel, wann die Wahl stattfindet, wie per Briefwahl gewählt werden kann, was im Fall eines Umzugs kurz vor der Wahl passiert oder wie die amtlichen Endergebnisse lauten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die barrierearme Anwendung ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich und kann jederzeit über Google Play beziehungsweise den App Store installiert werden. red/cs