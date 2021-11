Stadt erhält mehr als 91.000 Euro Fördermittel für Trinkwasserspender

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat bereits Ende 2019 einen Antrag im Rahmen des Förderprogramms „Klimopass“ des baden-württembergischen Umweltministeriums gestellt, um Trinkwasserspender in der Stadt finanzieren zu können. Jetzt erhielt die Verwaltung einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 91.332,50 Euro. In einem ersten Schritt sollen so insgesamt fünf Trinkwasserspender errichtet werden und zwar am Paradeplatz, am Quartiersplatz im Jungbusch, auf dem Alten Messplatz, am Vorplatz der Abendakademie in U2 sowie auf dem „Alter“-Platz. Die Bauarbeiten können voraussichtlich im Frühjahr 2022 beginnen. „In Deutschland werden jährlich 16,4 Milliarden Einweg-Plastikflaschen für den Konsum von Trinkwasser verwendet. Das ist, neben gesundheitlichen Risiken durch verwendete Weichmacher, Mikroplastik und Umweltverschmutzungen, in Anbetracht des ökologischen Fußabdrucks von Wasser in Plastikflaschen äußerst problematisch. Denn der ist um das 300-fache größer, als der von Leitungswasser. Wir hoffen deshalb, dass wir dieses Projekt jetzt schnellstmöglich realisieren können und dass die Menschen in Mannheim die neuen Wasserspender gut annehmen werden“, erläutert Christian Hübel, Leiter des Fachbereichs Demokratie und Strategie der Stadt Mannheim.

