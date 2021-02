Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, sinkt weiter: Am Mittwoch lag sie erstmals seit drei Monaten unter dem Wert 100. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 40 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion – die Inzidenz beträgt nun 87,6. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 9896.

Gemeldet wurde allerdings ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 220 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gegeben.

Digitales Angebot

Mit der digitalen Sprechstunde bietet der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim im Monat Februar ein zusätzliches Online-Angebot für Mannheimer Sportvereine an, teilt die Verwaltung mit. Dabei beantworten Ansprechpartner des Fachbereichs vereinsspezifische Fragen – aufgrund der aktuellen Einschränkungen per Videochat.

Die Sprechstunde findet im Februar dienstags von 14 bis 16 Uhr und nach individueller Vereinbarung statt. Termine können per E-Mail an 52event@mannheim.de abgestimmt werden. Aus organisatorischen Gründen bittet der Fachbereich darum, Terminwünsche bis zum Freitag der Vorwoche einzureichen. Es ist zudem möglich und gewünscht, bei Bedarf bereits vorab die Fragen mitzuteilen. baum/zg