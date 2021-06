Stadt bietet Quartiersimpfungen in der Unterstadt an

Mannheim. Die Stadt Mannheim bietet ab kommenden Montag, 5. Juli, Vor-Ort-Impfungen in Teilen der Qaudrate an. Wie die Verwaltung mitteilte, richtet sich das Angebot an alle Personen über 18 Jahren, die ihre Hauptwohnung in der Unterstadt haben. Das Impfgebiet Mannheimer Unterstadt erstreckt sich von den Planken inklusive der erweiterten Planken bis zum Friedrichs- beziehungsweise Luisenring. Impfberechtigt sind somit alle in den Quadraten E bis K beziehungsweise P bis U.

Geimpft wird bis zum Sonntag, 11. Juli, zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (Café Filsbach) in J6, 1-2. Lediglich am ersten Tag der Aktion werden die fachlich geschulten Teams erst ab 9.30 Uhr impfen. Zudem wird der Impfbus im gleichen Zeitraum an einem Standort stehen und Interessierte impfen und über eine Impfung aufklären. Der Standort wird noch bekannt gegeben.

Für die Erstimpfungen vor Ort ist kein Termin notwendig. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben. Zum Einsatz kommt der Impfstoff des Herstellers Moderna.

Aktion aktuell auf der Schönau

Aktuell wird im Rahmen der Stadtteilimpfungen auf der Schönau geimpft. Noch bis zum Sonntag können sich über 18-jährige Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils von 9:00 bis 14:30 Uhr im Kulturzentrum im Siedlerheim, Bromberger Baumgang 6, gegen das Coronavirus schützen lassen. In der Neckarstadt-West finden zudem bis Sonntag die Zweitimpfungen im Rahmen der Quartiersimpfungen statt.