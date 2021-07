Stadt bietet Jedermann-Impfaktion im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 an

Mannheim. Die Stadt Mannheim will mit einer Jedermann-Impfaktion im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 Kurzentschlossene für eine Corona-Immunisierung gewinnen. Dazu wird in Kooperation mit dem Center-Management an diesem Freitag und Samstag jeweils zwischen 15.30 und 19.30 Uhr ein sogenanntes Pop-up-Impfzentrum im ersten Obergeschoss eingerichtet. Geimpft wird das Vakzin von Moderna. Interessenten benötigen nur ein Ausweisdokument. Sofern vorhanden, sollten auch Krankenversicherungskarte und Impfpass mitgebracht werden. Für die nach vier Wochen möglichen Zweitimpfungen wird auf das Impfzentrum in der Maimarkthalle verwiesen, in das man auch ohne Termin gehen kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir alle wünschen uns eine Rückkehr zur Normalität und wissen, dass die Impfung das beste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist“, wird Oberbürgermeister Peter Kurz in der Ankündigung zitiert. „Um die Reisezeit gut zu überstehen und einen weiteren Lockdown im Herbst und Winter zu verhindern, ist es wichtig, dass sich jetzt vor den Ferien noch so vielen Menschen wie möglich impfen lassen.“ Dafür seien solche niederschwelligen Angebote von enormer Bedeutung. Im Hauptausschuss des Gemeinderats zeigte sich Kurz am Dienstagnachmittag besorgt wegen des stockenden Impftempos. Zuletzt seien in der Maimarkthalle, die Kapazitäten für bis zu 2000 Impfungen täglich habe, nur noch knapp 900 vorgenommen worden. Daher werde man dort von Zwei- auf Einschichtbetrieb umstellen.