Stadt benennt Gutachter

Ronald Haselsteiner von der Gesellschaft Björnsen Beratende Ingenieure wird als Gutachter im Auftrag der Stadt Methoden für die geplante Rheindammsanierung entwickeln. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Das Ingenieurbüro sei seit mehr als 50 Jahren bei Projekten im Hochwasserschutz tätig. „Herr Haselsteiner ist bei der Erarbeitung von Regelwerken im Deichbau involviert und beschäftigt sich seit etwa 20 Jahren mit dem Thema ‚Bäume auf Deichen und Dämmen‘. Davon werden wir in Mannheim profitieren“, sagt Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell laut Mitteilung der Stadt. Er bringe Erfahrung von vielen Hochwasserschutz-, Deich- und Dammbauprojekten am Rhein und anderen Fließgewässern mit.

Ziel der Stadt ist, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie vorhandene Bäume auf oder in der Nähe von neuen oder vorhanden Dämmen erhalten werden können. „Die Stadt hat immer betont, dass sie ein eigenes Gutachten in Auftrag geben wird. Wir wollen für den Rheindamm ausreichenden Hochwasserschutz mit einem möglichst geringen Eingriff in den einzigartigen Park“, heißt es in der Mitteilung. Dabei soll auch der Einsatz einer Spundwand aus Stahl geprüft werden. Sobald die Unterlagen des Regierungspräsidiums Karlsruhe vollständig vorliegen, könne der Gutachter seine Arbeit aufnehmen, so die Stadt. red/soge