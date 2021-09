Stadt befragt Bürgerinnen und Bürger zur Lebensqualität in Mannheim

Mannheim. Die Stadt Mannheim befragt ihre Bürgerinnen und Bürger zur Lebensqualität in der Quadratestadt. „Auf dem Weg hin zu einer attraktiven und lebenswerteren Stadt möchten wir mehr über die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger erfahren“, erklärte der für Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer. Für die Umfrage werden insgesamt 3.200 Mannheimerinnen und Mannheimer zufällig ausgewählt, teilte die Verwaltung am Freitag mit.

Eine Teilnahme an der Umfrage trage dazu bei, aktuelle kommunale Planungen zu unterstützen und die Lebensbedingungen in der Quadratestadt weiter zu verbessern, so Eisenhauer weiter. Die zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ab dem 22. September eine Einladung samt Fragebogen erhalten, der auch online ausgefüllt werden kann. Die Befragung soll bis Anfang November abgeschlossen sein.

Bei der letzten Befragung aus dem Jahr 2018 waren nach Angaben der Stadt 90 Prozent aller Mannheimerinnen und Mannheimer mit der Gesundheitsversorgung in der Stadt zufrieden, 82 Prozent mit den öffentlichen Grünflächen, 73 Prozent mit den vorhandenen Sportanlagen und 53 Prozent mit dem Zustand von Straßen und Gebäuden. Mannheim beteiligt sich bereits seit 2009 an der „koordinierten Umfrage zur Lebensqualität in deutschen Städten“ des Verbandes Deutscher Städtestatistiker, die alle drei Jahre durchgeführt wird. 14 weitere deutsche Städte nehmen an der Befragung teil.