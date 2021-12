Staatsphilharmonie wird Partner

Ein Ludwigshafener Orchester wird Kulturpartner der Mannheimer Bundesgartenschau 2023. Als „Schulterschluss über Stadt- und Ländergrenzen hinweg“ haben das die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sowie die Bundesgartenschau-Gesellschaft bekanntgegeben. Durch die Kooperation soll in Kooperation mit dem Capitol ein vierteiliger Orchesterzyklus zu den vier Leitthemen der Bundesgartenschau – Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung – entstehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Symphonik und Kammermusik

Dass Staatsphilharmonie den Rhein überschreitet, ist nicht neu – sie gibt regelmäßig Konzertabende im Rosengarten und trat auch schon mehrfach im Capitol auf. Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach freut sich dennoch besonders über den „Schulterschluss, der die Metropolregion Rhein-Neckar länder- und städteübergreifend als schlagkräftige Partnerschaft positioniert“. Die Zusammenarbeit bei dem vierteiligen Orchesterzyklus entlang der Leitthemen sei „ein Ausrufezeichen für die Kooperationskultur in unserer Region und die Exzellenz des Buga-Kulturprogramms.“

Dabei soll in den Orchesterzyklus ein Ideenwettbewerb als Beteiligungsprojekt eingebettet werden. „Die Besucherinnen und Besucher der Buga dirigieren uns zu einem Cross-over-Konzertabend rund um die Frage: Was treibt Dich an?“, beschreibt ihn der für das kulturelle Veranstaltungsprogramm der Buga verantwortliche Projektleiter Fabian Burstein: „Wir zeigen damit einmal mehr, dass sich ein hoher künstlerischer Anspruch ausgezeichnet mit einer verspielten Breitenwirksamkeit verträgt.“ Wie das genau funktioniert, ist aber noch offen. „Ziel ist es, ein Konzertformat zu finden, welches das tradierte Erleben von klassischer Musik hinterfragt“, erklärt Beat Fehlmann, Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Zusammen mit dem Capitol-Ensemble wolle man genreübergreifend arbeiten. „Es wird diversitätsorientierte Konzepte geben und Kammermusik“, kündigt er an.

Er freue sich, als Teil der Bundesgartenschau „die kulturelle Vielfalt der Region repräsentieren dürfen und nachhaltig neue Ideen vorantreiben“. Dabei begrüße er, dass das Kulturprogramm sich den vier Leitthemen widmen solle. „Sich als Orchester ins Verhältnis zu drängenden Fragen unserer Zeit zu setzen, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag, um den Stellenwert von Musik gesellschaftlich weiterzuentwickeln“, lässt sich Beat Fehlmann zitieren. Es werde daher auch nicht ausschließlich die große Symphonik sein, mit der das Orchester die Leitthemen reflektieren werde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2