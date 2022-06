Staatsdienerin mit Leidenschaft für Mathematik - und Feuer

Rock und Blazer sind farblich perfekt aufeinander abgestimmt, die Pumps mit dem moderat hohen Absatz strahlen Schick und einen Hauch legerer Lässigkeit aus. Sie ist fasziniert von Mathematik, Renaissancemalerei, klassischer Musik - und Feuer. Und wenn sie spricht, dann sind stets auch die Hände beteiligt, untermalen das Gesagte mit Temperament. Nein, Gabriela Tufan entspricht auf den ersten Blick keineswegs dem Klischee einer Gewerbeaufsichtsrevisorin im Staatsdienst. Doch ob es sich nun um die Schokinag, das Klinikum oder das Nationaltheater handelt: Als Mitarbeiterin der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz überprüft sie in rund 50 großen Mannheimer Betrieben, ob alle Schutzmaßgaben eingehalten werden. „Die Sicherheit derjenigen, die dort arbeiten, ist unsere oberste Maxime,“ betont die Ingenieurin für Energietechnik. Und da zu ihren Sonderaufgaben die Sicherheitsüberwachung von Großveranstaltungen zählt, kommen unter anderen auch Flammensysteme und Laser ins Spiel: „Es muss bei Pyrotechnik-Effekten ausgeschlossen werden, dass Gase, Rauch oder Flammen irgendeinen Schaden anrichten.“

Auf ihrem Berufsweg hat es die Mutter von zwei erwachsenen Kindern als Vollzeitberufstätige nicht immer leicht gehabt. Deshalb macht sich die 62-Jährige seit Jahrzehnten für den Deutschen Akademikerinnenbund (DAB) stark. Von der Studentin bis zur emeritierten Professorin: Die Interessen von Akademikerinnen stehen im Mittelpunkt des DAB. „Selbst wenn Frauen bereits erfolgreich sind, so fehlen ihnen doch meist die Netzwerke, mit deren Hilfe sich Männer ganz selbstverständlich gegenseitig pushen, und oft mangelt es einfach am Austausch mit Gleichgesinnten“, beklagt die Ingenieurin.

Zu Weiblichkeit stehen

So erging es auch Gabriela Tufan. Als Tochter eines Mathematikers und Betriebswirts galt den Naturwissenschaften ihre große Leidenschaft: „Damals, nach dem Abi in meinem Heimatland Rumänien, habe ich Mathe geliebt.“ Aber die Betriebe in den großen Städten suchten vor allem Ingenieure. Heute ist sie mit ihrem Job zufrieden: „Dieses Berufsbild hat viel mehr Facetten.“ Doch als sie sich in Deutschland als gelernte Ingenieurin für Energietechnik an das Arbeitsamt wandte, galt sie als Exotin: „Die Beraterin sagte, in diesem Job gebe es gar keine Frauen.“

Dennoch forschte sie an der TU Braunschweig im Bereich der Verbrennungstechnik und hat später in Industriekraftwerken gearbeitet. Beim ehemaligen Gewerbeaufsichtsamt war sie jahrelang für die Energieversorger im Großraum Rhein-Neckar zuständig und hat zum Beispiel bei der Müllverbrennungsanlage auf der Friesenheimer Insel die Inbetriebnahme neuer Verbrennungskessel überwacht.

Und bei aller Vorsicht gesteht sie, dass Kraft und Lebendigkeit von Flammen auch eine gewisse Anziehungskraft auf sie ausübten. „Ich finde Feuer faszinierend. Ich bin ja selbst temperamentvoll“, sagt sie lachend. Zur Stadt Mannheim kam sie nach der Verwaltungsreform 2005. „Mir gefällt, dass ich hier eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit habe.“ Als Referentin für Sprengstoffrecht und Jugendarbeitsschutz ist sie direkte Ansprechpartnerin für Bürger und Unternehmer: „Mein Telefon steht eigentlich nie still.“

Auf ihren modischen Stil angesprochen fällt der Beamtin sofort eine Anekdote ein. Gleich am ersten Arbeitstag bei der Gewerbeaufsicht sei sie von einem Kollegen darauf angesprochen worden. „So zieht man sich bei uns nicht an“, habe er sie angeraunzt. „Ich habe nur gelacht, auf sein kariertes Holzfäller-Hemd gedeutet und gesagt: ‘Und so etwas würde ich nie anziehen‘.“ Danach sei nie wieder eine Bemerkung in diese Richtung gefallen. „Gerade junge Mädchen brauchen doch Vorbilder“, betont Tufan: „Frau soll den Mut haben, zu ihrer Weiblichkeit zu stehen! Das steht nicht im Gegensatz zu Kompetenz. “

Integration fängt mit Sprache an

Sich mit anderen Akademikerinnen vernetzen, sie fördern und politisch für sie Stellung beziehen: Die Arbeit im Vorstand der DAB-Gruppe Rhein-Neckar-Pfalz ist seit mehreren Jahren ein wichtiger Teil von Gabriela Tufans Leben. Unter anderem ist sie Mentorin für studierende Migrantinnen, denen sie bei der Jobsuche beisteht: „Ich konnte glücklicherweise schon vielen helfen.“ Dennoch, was ihr ganz wichtig ist, gleichgültig ob eine Migrantin studiert hat oder nicht: „Integration fängt mit Sprache an. Ich habe mit meinen Kindern konsequent Deutsch gesprochen. Sie verstehen auch Rumänisch, aber Deutsch ist ihre Muttersprache.“ Zur Zeit betreut sie auch eine ukrainische Familie auf ihrem Weg ins Berufsleben.

Vollzeitjob, Kinder, Mann: Kann das funktionieren? Amüsiert denkt die diplomierte Ingenieurin an den altbekannten Spruch aus dem Volksmund, der besagt, dass gute Mädchen in den Himmel, böse überall hinkommen: „Wir Frauen müssen einfach daran glauben, dass wir alles können.“Bei Gabriela Tufan scheint dieser Satz seine Wirkung gezeigt zu haben. Gibt es denn etwas, das sie nicht kann? Da lacht die Naturwissenschaftlerin: „Tanzen“, antwortet sie prompt, „das mache ich sehr gerne, aber schlecht“. Sie könne sich einfach die Schrittfolgen nicht merken: „Dazu bin ich irgendwie einfach zu quirlig.“ Privat führt sie jedenfalls schon viele Jahre eine glückliche Beziehung: „Mein Lebenspartner ist zum Glück sehr musikalisch angehaucht.“ Und was macht er beruflich? „Er ist promovierter Ingenieur.“ Wie könnte es auch anders sein.

INFOBOX:

Gabriela Tufan berät als Referentin für Sprengstoffrecht und Jugendarbeitsschutz Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Zudem unterstützt sie junge Frauen und Mütter auf ihrem Berufsweg und wirkt als Mentorin für studierte Migrantinnen im Programm der Kontaktstelle Frau und Beruf der Stadt . Kontaktdaten gibt es unter www.mannheim.de/jugendarbeitsschutz sowie https://frauundberuf-mannheim.de.

Der Deutsche Akademikerinnenbund (DAB) wurde 1926 gegründet, um die Interessen der deutschen Akademikerinnen zu vertreten. Die Gruppe Rhein-Neckar-Pfalz wurde 1957 gegründet und ist eine von rund 18 regionalen DAB-Gruppen.

Die 45 Mitglieder der DAB-Gruppe RNP sind unter anderen Betriebswirtinnen, Bibliothekarinnen, Dozentinnen, Geografinnen, Historikerinnen, Ingenieurinnen, Juristinnen, Lehrerinnen, Manager, Medizinerinnen und Professorinnen. Präsidentin ist die Medizinerin Annette Rheude aus Speyer, Vizepräsidentin ist Marianne Star aus Limburgerhof.

Das erste Treffen nach der Pandemie-bedingten Pause ist am 23. Juni um 19 Uhr zum Thema „Karikaturen“ mit Referentin Annika Frank (Beste Newcomerin Deutscher Karikaturpreis 2021) im Hotel Leonardo Royal, Augusta-Anlage 4-8, Anmeldung: rheude.dab.rnp@gmx.de. Nach dem Vortrag gibt es eine Diskussion beim Abendessen im Hotel. mai