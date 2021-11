Staatliche Schlösser und Gärten bieten Entdeckerpreis für Studierende an

Mannheim. Zum „Welttags der Studierenden“ am 17. November machen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg allen 29 000 Studierenden Mannheims ein besonderes Angebot: Sie können das Barockschloss sechs Wochen lang zum Eintrittspreis von 1,50 Euro entdecken. Wer vom 18. November bis zum 31. Dezember mit dem entsprechenden Ausweis an die Kasse des Schlossmuseums kommt, darf zu diesem stark ermäßigten Preis die ehemalige kurfürstliche Residenz, die Geschichte des monumentalen Bauwerkes, den neuen „Erlebnisraum Hofmusik“ mit Audioguide sowie die neue virtuelle Rekonstruktion des Prachtschlafzimmers von Kurfürst Carl Philipp kennenlernen. „Die 13 Hochschulen prägen das Leben in der Stadt – und ihre Absolventinnen und Absolventen gehen später in die ganze Welt, um das Erlernte anzuwenden“, erklärt Sonja Menold, die Leiterin der Schlossverwaltung. Dann sollten sie unbedingt auch etwas über die ehemalige kurfürstliche Residenz und die Geschichte des monumentalen Bauwerks wissen. Neu ist auch, dass es jetzt zweimal monatlich donnerstags Sonderführungen zum Themenjahr „Exotik – Faszination und Fantasie“ der Schlösser und Gärten gibt. So können die Gäste bei einem Rundgang am Donnerstag, 18. November, um 17 Uhr mehr über die farbenprächtigen Wandteppiche erfahren. Im Coursaal und im Thronsaal gibt es Szenen aus der Geschichte des griechischen Helden Jason. Neben den Motiven wirken auch die Materialien der textilen Kunstschätze exotisch. Bei der Führung erfährt man, was Kuh-Urin und Blattlausblut mit den Tapisserien zu tun haben oder warum die Neu-Indien-Serie im Erdgeschoss des Schlossmuseums das Idealbild einer tropischen Gegenwelt im Naturzustand zeichnen. Eine Anmeldung unter Telefon 06221/ 65 888-0 ist erforderlich.

