Die Bezirksbeiräte der Grünen in Neckarau und auf dem Lindenhof setzen sich dafür ein, dass die sogenannte Spundwandlösung bei der anstehenden Sanierung des Rheindamms „vorbehaltlos überprüft“ wird. Das müsse im nun begonnenen Planfeststellungsverfahren für die umstrittene Sanierung beziehungsweise Erneuerung des Damms in einem „fairen und transparenten Verfahren“ geschehen, so Peter Karbstein vom Bezirksbeirat Lindenhof. Seine Kollegin Maria Kemmer aus Neckarau wies auf die noch bevorstehende Bürgerbeteiligung hin, in der alternative Vorschläge wie die Spundwandlösung Berücksichtigung finden sollten. „Gerade die Einbindung der Bürger und die für alle Beteiligten zufriedenstellende Konsensfindung ist uns ein großes Anliegen in unserem Stadtteil“, sagt Kemmer.

Frühzeitige Beteiligung

Grünen-Stadträtin Gabriele Baier erläuterte den Stand der Dinge noch einmal aus ihrer Sicht: „Wir begrüßen es sehr, dass die Landesregierung bei diesem Projekt eine frühzeitige Beteiligung durch Projektbegleitkreise und Informationsveranstaltungen durchgeführt hat.“ Dadurch habe man schon bei Beginn des Planfeststellungsverfahrens einen detaillierten Kenntnisstand. Baier weiter: „Allerdings scheint dadurch bei einigen Menschen der Eindruck entstanden zu sein, dass wir im Verfahren schon viel weiter sind, als dies tatsächlich der Fall ist.“ Dabei „können und müssen“ ihren Angaben zufolge „erst jetzt weitere Variantenuntersuchungen“ vorgenommen und Gutachten beauftragt werden. g red/lan