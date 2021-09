Sprühendes Werk aus Schläuchen

„Museum Tinguely Ahoy!“ lautete der Titel einer ungewöhnlichen Schiffstour, die in Paris startete und in Basel endete. Das umgebaute Frachtschiff MS Evolutie hatte ein Werk des Schweizer Künstlers Jean Tinguely (1925 bis 1991) mit an Bord, das thematisch perfekt passte: die Schwimmwasserplastik von 1980, die normalerweise vor dem Tinguely-Museum in Basel steht. Anlass der Tour war das 25. Jubiläum des Museums.

Jean Tinguely gilt als einer der wichtigsten und innovativsten Künstler der Schweiz im 20. Jahrhundert und war bekannt für seine kinetische Kunst. Die Schwimmwasserplastik, die zwei Tage lang in Mannheim bewundert werden konnte, versprüht Fontänen aus fünf Düsen an beweglichen Schlauchenden und wirkt daher, als hätte sie ihr Eigenleben. Schon vom Weitem fiel sie auf, wenn man am Cahn-Garnier-Ufer entlangkam. „Die Plastik besteht aus Metall, Schläuchen, Pumpen und einem Filtersystem, das das Flusswasser filtert, denn sie benötigt sauberes Wasser. Der Transport auf dem Schiff war ziemlich aufwendig, denn wenn eine Brücke zu niedrig war, mussten wir die Plastik abbauen“, sagte Kurator Giorgio Bloch zum rein praktischen Teil der Ausstellung. Doch eigentlich ging es um den künstlerischen: „Das Motto von Tinguely war: Stillstand gibt es nicht. Die einzige Konstante ist die Bewegung. Maschine-Mensch war seine Thematik.“

Zu Beobachten war die Plastik auch vom Schiff aus, und auch zum Mitmachen gab es einige Workshops. Man konnte an Deck an einem der Basteltische Platz nehmen und einen Brief gestalten, der dann in eine alte Flasche gesteckt wurde. Diese landete jedoch nicht im Neckar, sondern man nahm sich einfach den Brief vom Vorgänger heraus und konnte sich davon überraschen lassen, was die andere Person geschrieben hatte. kge