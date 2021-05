Sprechstunden zu digitaler Bibliothek in Mannheim

Mannheim. Bei einer digitalen E-Book-Sprechstunde am Medienmittwoch stellt das Team der Stadtbibliothek die Nutzung der digitalen Bibliothek „Metropolbib“ über PC, Smartphone oder E-Book-Reader vor und steht für Fragen zur Verfügung. Wer an dieser Sprechstunde am heutigen Mittwoch, 19. Mai, um 17 Uhr teilnehmen möchte, meldet sich vorab telefonisch unter der 0621/293-89 33 oder per E-Mail an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de an.

AdUnit urban-intext1

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Der Medienmittwoch wird online mit dem Webkonferenz-Tool „BigBlueButton“ durchgeführt.