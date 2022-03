Mannheim. Erster Bürgermeister Christian Specht, zuständig für Sicherheit und Ordnung, will künftig jeden Monat in einem anderen Stadtteil eine Sprechstunde anbieten. Auftakt ist am Donnerstag, 10. März, in Wallstadt auf dem Rathausplatz von 11 bis 13 Uhr. Dabei werde auch ein Vertreter des städtischen Ordnungsdienstes sein. So könnten „Anregungen und Beschwerden auf diesem Weg direkt an die Verwaltung herangetragen werden“, so Specht.

