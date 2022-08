Sportlerinnen starten zum neunten Mal

Tausende Läuferinnen haben sich bereits zum engelhorn sports Frauenlauf Mannheim angemeldet – nun geht es in den Schluss-Sprint, denn am Montag, 29. August, schließt die Online-Anmeldung. Darauf weisen die Veranstalter hin.

Auf eine hohe Beteiligung hoffen die Veranstalter. © Norbert Wilhelmi

Der Frauenlauf findet am Freitag, 16. September, zum neunten Mal statt. Um 18 Uhr fällt der Startschuss, bereits im Vorfeld gibt es aber auch schon einiges zu erleben. In diesem Jahr lädt das Rahmenprogramm mit einer gemeinsamen Yogasession (um 16 Uhr) und vielen Mitmachaktionen auf dem Gelände des TSV Mannheim ein, mit den anderen Läuferinnen, Zuschauerinnen und Zuschauern aktiv zu werden.

Unter allen Teilnehmerinnen werden am Abend des Frauenlaufs Gutscheine verlost, bei der Siegerehrung erwarten die schnellsten und größten Teams ebenso Sachpreise und Gutscheine der Sponsoren.

Für alle Laufbegeisterten, die am Freitag, 16. September, nicht in Mannheim vor Ort dabei sein können, gebe es als Option die virtuelle Laufvariante, heißt es in einer Mitteilung: „Egal, ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise, so lässt sich das Frauenlauf-Erlebnis auf der ganzen Welt erleben.

Die Anmeldung zum virtuellen Lauf erfolgt ebenfalls über die Website. Der Lauf kann dann ortsunabhängig auf einer beliebigen Laufstrecke absolviert werden. Die bis Montag, 29. August, mögliche Anmeldung erfolgt im Internet unter www.frauenlauf-mannheim.de.

Auf die Teilnehmerinnen wartet das Starterpaket mit dem besonderen Frauenlauf-Shirt, personalisierter Startnummer, Finisher-Medaille, einem spannenden Couponheft und weiteren Goodies. Außerdem gibt es wieder eine erfrischende Zielverpflegung. Die Anmeldegebühr beträgt 25 Euro. red