Sportler starten sommerliches Unterhaltungsprogramm

Das „Plopp, plopp, plopp“, das sonst über die Anlage hallt, verstummt an diesem Abend. Stattdessen sind es locker-leichte Klänge, die da von der mit Platanen gesäumten Wiese erklingen. Das Bläserquartett Jazzabella hat beim Tennisklub Grün-Weiss am Neckarplatt gastiert – zum Auftakt einer musikalischen Reihe, die der Verein nun startet.

„Girls just wanna have fun“ spielen die vier Musikerinnen als Zugabe – und nicht nur sie haben an dem Abend sichtlich Spaß, nach einer langen Corona-Pause mal wieder auftreten zu dürfen. Zwar wird es nicht kühler, als sie „Cool Cat“ spielen. „Zehn Grad weniger hätten es auch getan“, kommentieren sie die Temperaturen des heißen Sommerabends. Aber für einen entspannt-entschleunigenden Abend auf der Terrasse des Clubhauses bietet das 2016 gegründete Ensemble genau das richtige Repertoire.

Mal ein bisschen ruhigen, fast melancholischen Blues, dann fetzig-feurigen Jazz oder südamerikanische Rhythmen – „Jazzabella“ verfügt über ein breites, mit spielerischer Leichtigkeit und Charme präsentiertes Repertoire. Dazu streuen Hannah Maradei Gonzalez (Trompete), Gesa Marie Schulze (Altsaxophon), Karoline Vogt (Posaune) sowie Ricarda Hagemann (Baritonsaxofon) immer mal wieder Eigenkompositionen ein. Sogar eine Premiere gibt es an diesem Abend, „Take it or leave it“ nennt die Posaunistin Vogt ihren während der Corona-Pause geschriebenen Titel. Und am Ende dürfen die Zuhörer nicht nur mitsummen und mitsingen, sie klatschen auch im Takt mit und bekommen gleich zwei Zugaben.

„Gefühl wie Weihnachten“

Für Rahel Mangold ist der Abend „ein Gefühl wie Weihnachten“, und die Vorbereitung sei „wie die Vorweihnachtszeit voller Vorfreude“ gewesen, so die Vorsitzende der Kultur-Events Rhein-Neckar. Der Abend ist ein Teil des vom Wellhöfer-Verlag initiierten und von ihr mitorganisierten Feudenheimer Kultursommers. Dabei habe es mit dem Tennisclub Grün-Weiß und Kimi Miftari, dem neuen Pächter des Restaurants, eine „tolle Zusammenarbeit“ gegeben, dankt sie. „Wir machen das gerne“, so Inge Lutz, die Zweite Vorsitzende von Grün-Weiß. Der größte Tennisverein Badens, derzeit amtierender Deutscher Meister, wolle „den Mitgliedern mehr als Sport bieten, aber auch unsere großartige Anlage der Öffentlichkeit präsentieren und zugänglich machen“, so Lutz. „Wir kooperieren da gerne mit anderen Vereinen oder Kultureinrichtungen“, kündigt die Zweite Vorsitzende an.

Ab 1. Juli werde der Verein aber auch selbst eine Reihe mit „musikalischen Donnerstagen“ auf der Terrasse des Clubrestaurants starten. Zum Auftakt kommt Martin Pfeffer aus der Morning-Show „Kickstart“ von Radio Regenbogen 2 mit seiner Band Fizz Gizz ab 19.30 Uhr.