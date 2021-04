Die siebte „Sport im Park“-Saison, die in der kommenden Woche beginnen sollte, muss bis auf Weiteres verschoben werden. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, ist ein Start des kostenfreien und sehr beliebten Sportangebotes erst dann möglich, wenn Veranstaltungen mit 100 Besuchern wieder erlaubt sind. Wann dies der Fall sein wird, sei aufgrund der aktuellen Infektionslage nicht absehbar. Alle Vorbereitungen seien betroffen. „Wir können also sofort loslegen, wenn es die entsprechende Landesverordnung zulässt“, erklärte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. Bereits 2020 startete die Saison Corona-bedingt verspätet, Ende Juni. Rund 6500 Teilnehmer machten bei 90 Sporteinheiten mit. red/cs

