Sport als Motor für die Integration

Sport und Bewegung als Mittel für eine bessere Integration – das ist die Grundidee eines neuen Projekts des Fördervereins Campus Neckarstadt-West. Am Donnerstag gab der der Verein zusammen mit dem Jugendamt und Gesundheitsamt, dem Verein Neckarstadt-Kids, dem Jugendhaus Erlenhof und weiteren Beteiligten auf dem Sportplatz Erlenhof den Startschuss für das mehrjährige Sportprojekt und zusätzliche Angebote. Finanziert wird das Projekt von der durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gegründeten Sepp Herberger Stiftung für zwei Jahre mit 75 000 Euro. „Mit insgesamt 100 000 Euro ist das Sportprojekt das bisher größte Einzelprojekt des Fördervereins“, freute sich Vorsitzender Reinhold Götz.

Modellprojekt im Stadtteil Campus Neckarstadt-West ist seit drei Jahren ein schul- und jugendhilfe-übergreifendes Modellprojekt in Mannheims multikulturellem Stadtteil. Es wird von Anfang an unterstützt von engagierten Mannheimer Bürgern diesseits und jenseits der Neckarstadt. Zu den Förderern gehören unter anderem die Mannheimer Rotary-Clubs, diverse Mannheimer Unternehmen sowie die Stiftung „RTL hilft Kindern“, die in den letzten zwei Jahren rund 250 000 Euro aufgebracht haben, unter anderem für das Buch „Vera in der Neckarstadt“. ost

„Auch als Prävention zu sehen“

Der Name „Kids am Ball – Erlenhof bewegt“ beschreibe gut, was der Förderverein will. „Sport eignet sich in hervorragender Weise, um Kinder, Jugendliche und Eltern in der Neckarstadt-West besser zu integrieren“, sagte Reinhold Götz. Außerdem weise der Stadtteil die höchste Armutsquote in Mannheim auf. Wichtig sei deshalb die Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Bewegung.

Auch gebe es in der Neckarstadt-West bisher noch keinen Sportverein. Auffallend sei in diesem Zusammenhang der relativ schlechte Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen durch motorische Defizite und Bewegungsmangel, was zu Übergewicht führe. „Deshalb sehen wir das Sportprojekt auch als Prävention“, betonte Götz.

Er dankte dem Oberbürgermeisterkandidaten und Fraktionsvorsitzenden der SPD, Thorsten Riehle, dem es als Vorstandsmitglied der Mannheimer Runde und durch seine Kontakte zum Campus-Projekt sowie zum DFB zusammen mit dem Förderverein und der Stadt Mannheim gelungen sei, ein Trainingsprogramm in Gang zu bringen. Dieses soll vier verschiedene Altersgruppen von Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern über alle Varianten des Ballsports an Bewegung heranführen.

Götz dankte auch Tobias Wrzesinski von der Sepp Herberger Stiftung für die großzügige Spende sowie Simone Granic von der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, die den Campus wiederholt finanziell unterstützte. Der Fördervereinsvorsitzende dankte außerdem seinem Stellvertreter Konrad Hummel für die inhaltliche Aufarbeitung des Sportprojekts sowie Selin Dogan, die das Projekt leitet.

Riehle freute sich, „dass es gelungen ist, das Sportprojekt zu starten als Basis für die benachteiligten Kinder und Jugendlichen, auch im Sinne eines Gerechtigkeitsprojekts“. Wrzesinski, Geschäftsführer der Sepp Herberger Stiftung, fand: „Das Geld ist hier wirksam eingesetzt, ganz im Sinne der DFB-Stiftung Sepp Herberger.“ Auch Herberger, der in der Spiegelsiedlung auf dem Luzenberg aufwuchs, sei es nicht in die Wiege gelegt worden, Fußballnationalspieler und Bundestrainer zu werden. Als Verantwortliche für die Stiftung aus privatem Vermögen von Sepp Herberger und seiner Frau Eva sehe man „grundsätzlich auch auf Kinder in solch speziellen Situationen“.

Auch der Leiter der Jugendförderung, Klemens Hotz, dankte der Stiftung für die Unterstützung sowie dem Campus Förderverein. „Kinder bewegen sich zu wenig, ganz besonders in der Neckarstadt-West“, stellte er fest. In der dicht bebauten Neckarstadt gebe es zu wenige Freiräume für Kinder und Jugendliche. Eltern hätten zum Teil auch Angst, die Kinder auf die Straße zu schicken. „Die objektiven Rahmenbedingungen vor Ort machen Kindern das Aufwachsen schwer“, bedauerte Hotz. Deshalb müsse man für die Kinder und Jugendlichen über das Netzwerk des Campus Fördervereins und der Stadt etwas tun.

Ein Ballspielangebot gebe es bereits seit 2018 von Neckarstadt-Kids in den Schulturnhallen. Der Sportplatz beim Jugendhaus Erlenhof sei einer der wenigen grünen Plätze im Stadtteil. „Das Sportprojekt ist auf zwei Jahre angelegt, soll aber über das Netzwerk noch wachsen“, wünschte Hotz. „Am 20. April geht es los mit zwei Gruppen und einem Trainer mit Schein, den die Kinder schon kennen“, erklärte Christiane Sobel von Neckarstadt-Kids.

Außerdem beteilige sich der SV Sandhofen mit einigen FSJlern an dem Sportprojekt. „Die Kinder werden geholt und wieder zurückgebracht“, versprach Sobel.