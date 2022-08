Spinnenalarm im Supermarkt

Eine Spinne hat am Montag gegen 8 Uhr in der Kasseler Straße auf dem Waldhof die Obstabteilung eines Supermarktes lahmgelegt. Mitarbeiter hatten das Tier in einer Bananenkiste entdeckt. Da der Verdacht bestand, dass es sich um eine giftige Art handeln könnte, mussten Obst- und Gemüseabteilung gesperrt werden. Nachdem die eingesetzten Beamten die Tierrettung zu Rate gezogen hatten, konnte Entwarnung gegeben werden. Bei dem Achtbeiner handelte es sich um eine sogenannte Nosferatu- oder Kräuseljagdspinne. Da es ein heimisches Tier ist, fand es im Gebüsch neben dem Parkplatz ein neues Zuhause. Eine Gefahr für Menschen bestand zu keiner Zeit, denn eine Nosferatuspinne beißt nur, wenn sie sich bedroht fühlt. Ihr Biss ist höchstens mit einem leichten Bienenstich zu vergleichen. Nach 45 Minuten konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. mai/pol.

