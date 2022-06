Spinelli FreiRaumLab lädt zu Film und Vorträgen ein

Mannheim. Das Netzwerk Spinelli FreiRaumLab will bestehende und neu entstehende (Frei-)Räume zwischen Käfertal-Süd und dem neuen Quartier Spinelli nachbarschaftlich und flexibel nutzbar machen – auch mit neuen Wegen der Kooperation. Schon bei der Entwicklung des Rahmenplans Spinelli entwickelte die Projektgruppe Konversion unter dem Motto „Quartier statt Siedlung“ mit örtlichen Institutionen sowie städtischen Fachressorts Leitbilder für das Quartier.

Neben der Multihalle und dem Stadtbibliothek-Neubau in N 2 ist das Vorhaben Mannheimer Gastprojekt der Internationalen Bauausstellung Heidelberg. Noch bis 10. Juli lädt das FreiRaumLab auf die Piazza Spinelli zu Film und Vorträgen ein: Dienstag, 7. Juni: Filmvorführung zum Thema „Aufschrei der Jugend – Fridays for Future inside“ (19 Uhr). Mittwoch, 8. Juni: „Maker City“, Axel Timm, raumlabor, Berlin, mit Christopher Dell, ifit, Berlin. Mittwoch, 22. Juni: „Losing my religion? – Die Kirche als urbane Funktion“, Prof. Stefan Rettich, Universität Kassel. Donnerstag, 30. Juni: „Design a better world“, Vera und Ruedi Baur, Zürich. Start und Treffpunkt für die Vorträge: Philippuskirche, Deidesheimer Str. 25.

Samstag, 21. Mai, 10 bis 13 Uhr: ökumenischer Kinderbibeltag (Philippuskirche, Anmeldung: kaefertal.mannheim@kbz.ekiba.de). Sonntag, 22. Mai, 17 Uhr: ökumenischer Gottesdienst mit Picknick (Verpflegung ist mitzubringen, städtische Sportanlage hinter dem Gelände von St. Hildegard). Dienstag, 24. Mai, 20 Uhr: Bürgergespräch mit Diakonin Ute Mickel und Pastoralreferent Richard Link (Philippuskirche) zum Thema „Was macht Spinelli mit den Kirchen? Und was machen die Kirchen mit Spinelli?“

