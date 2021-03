Dass Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) die Geduld verliert, kommt eher selten vor. Am Dienstag wurde der Unterausschuss Konversion des Gemeinderats im Stadthaus N 1 Zeuge einer solchen Szene. Und zwar – wenig überraschend – nachdem der Fraktionsvorsitzende der Mannheimer Liste / Freien Wähler, Professor Achim Weizel, beim Thema Bewässerung des auf Spinelli geplanten Parks die Nachhaltigkeit des Bundesgartenschau-Projekts in Frage stellte.

Genauere Zahlen zur Bewässerung

Es sei, so meinte Weizel „unglaublich“, dass dort auf den Sandboden zunächst 170 000 Kubikmeter Erde aufgeschüttet und dann auch noch dauerhaft beregnet werden müssten, „damit überhaupt etwas wächst.“ Weizel berief sich dabei auf einen der Gutachter, der ganz zu Beginn des Buga-Prozesses, als noch die Feudenheimer Au im Blick der Planer stand, geäußert haben soll, das Spinelli-Areal sei wegen der trockenen Böden „nicht für die Buga geeignet“. Kurz bezeichnete Weizels Wortbeitrag als „Quatsch“, die „Fakten verdrehend“ und „Blödsinn, den man nicht aushalten“ könne.

Es gehe bei der Beregnung – das hatte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell zuvor erläutert – darum, ob man die neu entstehenden Grünflächen dort bei entsprechend trockenem Wetter im Hochsommer bewässern und somit grün halten kann oder sie eben braun und verbrannt wirken. „Das hat mit Buga und Spinelli überhaupt nichts zu tun“, so Kurz, sondern sei längst ein generelles Problem bei Grünanlagen.

Die Bewässerung des Areals, die aus dem ebenfalls geplanten See in der tiefer liegenden Feudenheimer Au gespeist werden soll, war von Umweltschützern kritisiert worden, weil dadurch enorme Mengen an Grundwasser verbracht würden. Die Buga-Gesellschaft hat ihre Zahlenangaben am Dienstag dahingehend präzisiert, dass von brutto rund 390 000 Kubikmeter Grundwasser, die pro Jahr aus Brunnen in der Au entnommen werden sollen, ein Großteil wieder versickern werde. Die Netto-Entnahme betrage während der Buga für Bewässerungszwecke jährlich rund 120 000 Kubikmeter und in der Zeit nach 2023 noch rund 82 000 Kubikmeter.

Vorhandene Parkplätze reichen

Der Geschäftsführer der Buga-Gesellschaft, Michael Schnellbach, berichtete außerdem ausführlich über den Stand der Dinge auf dem ehemaligen Militärgelände. Von den zuvor erwähnten 170 000 Kubikmetern Erde, die hauptsächlich wegen Bodenbelastungen, auf dem Areal abgetragen und durch unbelastetes Material ersetzt werden, sei der Großteil inzwischen aufgeschüttet. Noch fehlende Mengen würden derzeit mit hohem Tempo von Baustellen in der Region angeliefert.

Zugleich nehme auch das Ausstellungs- und Veranstaltungskonzept deutlichere Konturen an – etwa beim „Buga-Campus“ genannten Bildungsangebot, das man im Gartenschau-Jahr den Bildungsträgern der Region – insbesondere für Schüler – machen möchte. Der designierte Leiter des Buga-Programms, Fabian Burstein, so sagten Schnellbach und Kurz zu, werde sich und seine Pläne demnächst im Kulturausschuss des Gemeinderats vorstellen.

Beim lange ebenfalls heiß umstrittenen Thema Buga-Verkehrsmanagement zeichnet sich indessen Entspannung ab. Bis auf einige wenige Tage mit großem Besucherandrang – es sind dies die Maimarkt-Wochenenden sowie der 1. Mai 2023 – reiche laut Schnellbach der Großparkplatz P 7 am City-Airport für Besucherfahrzeuge völlig aus. Als Überlauf soll an diesen fünf Tagen der Großparkplatz des Kurpfalzcenters (Vogelstang) genutzt und mit einem Shuttle-Betrieb an Spinelli angebunden werden.

Steg kostet drei Millionen Euro

Einzelheiten über den am Aubuckel geplanten, rund drei Millionen Euro teuren Panoramasteg berichtete Buga-Mitarbeiter Volker Jurkat. Der Geschäftsführer der städtischen Konversionsgesellschaft MWSP, Achim Judt hatte ebenfalls ein Brückenprojekt vorzustellen – allerdings weit abseits der Buga: Zwischen der Vogelstang und dem Columbus-Areal des neuen Stadtteils Franklin soll ein hölzerner Fußgängersteg entstehen.