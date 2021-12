Spielzeug aus den 50ern im Heimatmuseum

Mannheim. Spielzeug aus Dachbodenfunden, von Steiff bis Schuco, zeigt das Heimatmuseum Seckenheim als Weihnachtsausstellung. Vorwiegend Exponate aus den 1950er Jahren, liebevoll gestaltetes Blechspielzeug und mehr erlauben einen Blick in die Technik der Nachkriegszeit und damit auch auf die Träume und Wünsche der Kinder: Holzstecker als Vorläufer von Lego und Fischertechnik, Autos auf Drahtspiralen lange vor digitaler Fernsteuerung, Kasperlfiguren und Steifftiere vor Tamagochi sowie Playstation, und bei Metallbaukästen waren viel Kreativität und handwerkliches Geschick gefordert.

Das alles und mehr zeigt das Heimatmuseum in der Kloppenheimer Straße 20. Die Ausstellung ist jeweils am Sonntag, 5. und am 12. Dezember von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt unter 2-G-Bedingung zu sehen. Außerdem können bei einem weihnachtlichen Second-Hand-Markt nette Kleinigkeiten erworben werden, auch diesmal geht der Erlös an das Heimatmuseum.