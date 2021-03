Wer experimentiert, versteht manches besser. Das gilt nicht nur, aber vor allem für Naturwissenschaften. Deshalb fördert der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) seit Jahren den naturwissenschaftlichen Unterricht – mehrere Mannheimer Schulen profitierten davon. Die jüngste Zuwendung geht an die berufliche Carl-Benz-Schule (CBS), 2438 Euro stellt der FCI zur Verfügung. Damit werden ein Gaschromatograph zur Trennung von Gemischen sowie Geräte für Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie finanziert.

Fachkräfte von morgen

Schulleiter Klaus Zeimer hatte das Geld beantragt und freut sich über die Förderung – hinter der auch die Hoffnung steht, Schülerinnen und Schülern Lust auf eine naturwissenschaftliche Laufbahn zu machen. „Die Chemiebranche unterstützt das praxisorientierte Arbeiten, weil die Unternehmen auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind. Die richtige Ausstattung an den Schulen ist dafür ein wichtiger Baustein“, sagt Tobias Pacher. Er leitet bei den Verbänden der Chemie- und Pharma-Industrie in Baden-Württemberg den „Dialog Schule-Chemie“. Der FCI hat die CBS auch in den vergangenen Jahren unterstützt. Insgesamt wurden dort bis jetzt 4898 Euro in den naturwissenschaftlichen Unterricht investiert.

Allgemeinbildende Schulen mit dem Fach Chemie können einen Antrag stellen und alle zwei Jahre bis zu 2500 Euro erhalten. Der FCI übernimmt nach eigenen Angaben „im Rahmen der gewährten Förderung beispielsweise Kosten für Geräte, Chemikalien, Fachliteratur, Software oder Molekülbaumodelle“. bhr

Info: Näheres unter vci.de/fonds/ schulpartnerschaft