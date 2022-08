Sperrungen ab Freitag in Mannheim wegen Abriss des Voltastegs

Mannheim. Der Voltasteg, der die Stadtteile Neuhermsheim und Neckarau verbindet, muss abgerissen werden. Umfangreiche Schäden am Bauwerk würden den Abriss erzwingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wegen der Bauarbeiten sind ab diesem Freitag, 19. August, umfangreiche Sperrungen erforderlich. Ab 10 Uhr wird die rechte Fahrspur zwischen der Ludwigshafener Straße/B36 in Richtung SAP Arena gesperrt. Die Fahrspuren in Richtung Fahrlachtunnel bleiben von den Bauarbeiten unbeeinträchtigt, heißt es weiter.

Am späteren Abend, ab 21 Uhr, werden beide Fahrtrichtungen bis Montag, 22. August, voll gesperrt. Ab Montag, 5 Uhr, ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Die rechte Fahrspur bleibt voraussichtlich bis 13 Uhr gesperrt. Im Bereich der Gleise der Deutschen Bahn werden die Oberleitungen zeitweise abgeschaltet, so dass der Teil des Stegs sowie die Stützen im Gleisbereich herausgehoben werden können.

Die Fundamente, die sich außerhalb der Bahngleise befinden, sollen bis Ende September dieses Jahres zurückgebaut werden. Hierfür wird eine Sperrung des jeweils rechten Fahrstreifens der Ludwigshafener Straße/B36 erforderlich sein. Die Ein- und Ausfahrt nach Neuhermsheim über die Hermsheimer Straße soll während der Bauarbeiten und Sperrungen weiter möglich sein.

Der erste Teil des Voltastegs wurde bereits im Mai 2021 zurückgebaut. Eine Sperrung der unter dem Voltasteg verlaufenden Gleise konnte damals von der Deutschen Bahn noch nicht realisiert werden, weshalb der Abbruch in zwei Abschnitten erfolgen muss.