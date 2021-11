Sperrung in der Diffenéstraße wegen Sanierungsarbeiten

Mannheim. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten am Kamin des MVV-Heizkraftwerkes auf der Friesenheimer Insel muss die Diffenéstraße von Freitag, 5. November, 18 Uhr, bis Montag, 8. November, 4 Uhr, beidseitig gesperrt werden. Betroffen ist laut MVV das Teilstück zwischen der Kreuzung Ölhafenstraße und der Einmündung Otto-Hahn-Straße. Es erfolgt eine örtliche Umleitung über die Ölhafenstraße und die Otto-Hahn-Straße. Die Arbeiten könnten, so hofft das Energieunternehmen, am 8. November abgeschlossen sein.

