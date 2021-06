Sperrung der Schleuse

Die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim führt von Freitag, 11. Juni, bis voraussichtlich 26. Juli an der Hafenschleuse lnstandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch. Hierfür müssen die Notverschlüsse an beiden Schleusenhäuptern eingebaut und die Schleuse trockengelegt werden.

AdUnit urban-intext1

Diffenébrücke nutzen

Während des Einbaus des Notverschlusses am Samstag, 12. Juni, sowie beim Wiederausbau der Notverschlussteile (voraussichtlich am 24. Juli) kann es im Bereich des Brückenbauwerkes in der lnsel-/Friesenheimer Straße wegen schwebender Lasten und in der Straße an der Kammerschleuse wegen einer engen Fahrbahn zeitweise zu Behinderungen des Durchgangsverkehres kommen. Die Hafengesellschaft bittet Verkehrsteilnehmer, am 12. Juni und 24. Juli die Diffenébrücke zu nutzen. baum/zg