Sperrung der Gleise von Linien 4 und 4A am Wochenende

Mannheim. Die Straßenbahnen der Linien 4 und 4A bedienen am Samstag, 9. Oktober, und Sonntag, 10. Oktober, die Haltestellen auf dem Gleisabschnitt zwischen den Haltestellen Bonifatiuskirche und Waldfriedhof/Käfertaler Wald nicht. Grund hierfür sei eine Bauwerksprüfung im Bereich des Trogbauwerks, teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit.

Die von der Sperrung betroffenen Bahnen beginnen und beenden ihre Fahrten in dieser Zeit an der Haltestelle Bonifatiuskirche. Dort können Fahrgäste in einen Ersatzbus umsteigen. Dieser Schienenersatzverkehr bedient die Haltestellen, die nicht von den Straßenbahnen angefahren werden können, in beide Richtungen.