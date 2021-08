Sperrung der A6 am Wochenende

Mannheim. Die Autobahn GmbH sperrt die A6 zwischen der Abfahrt Mannheim-Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck ab Samstag, 13 Uhr. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Montagmorgen, 5 Uhr, andauern. Grund für die Sperrung sind Schäden an der Fahrbahn, die kurzfristig beseitigt werden müssen. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Der Verkehr in Richtung Heidelberg und Heilbronn wird ab Mannheim-Sandhofen durch Mannheim über die B 44 und die Waldstraße weiter auf die B 38 bis hin zum Viernheimer Kreuz umgeleitet. Fahrer in Richtung Darmstadt fahren ab Sandhofen über die B 44 durch Lampertheim bis Bürstadt und dann weiter über die B 47 bis zur A 67 nach Lorsch. Weitere Hintergrundinformationen finden Interessierte hier.

