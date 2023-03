Sperrung an Röntgenstraße

MVV Netze, die Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV, verlegt im Auftrag der Landesbehörde Vermögen und Bau, Baden-Württemberg, Fernwärmeleitungen im Kreuzungsbereich der Röntgen- und der Cheliusstraße in Mannheim-Wohlgelegen. Der Zeitplan sieht laut einer Mitteilung vor, dass die Arbeiten am 23. März mit der Einrichtung der Baustelle beginnen und voraussichtlich Ende April 2023 abgeschlossen sein werden.

Wegen der Baustelle muss in der Röntgenstraße stadteinwärts eine Fahrspur sowie der Fuß- und Radweg vorübergehend gesperrt werden. Die Fußgänger werden über die Straße Am Friedhof sowie die Krafft-Ebing-Straße umgeleitet. Für die Radfahrer wird eine separate Spur im Straßenbereich der Röntgenstraße eingerichtet. In der Cheliusstraße müssen vorübergehend vier Parkplätze entfallen. Die Baumaßnahme ist laut MVV erforderlich, weil das Land Baden-Württemberg für die Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg neue Gebäude für Lehre und Forschung baut. Dafür müssen die Versorgungsleitungen, die auf dem zu bebauenden Grundstück liegen, umverlegt werden. red