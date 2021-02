Die Corona-Inzidenz in Mannheim liegt nun den fünften Tag in Folge über 50. Doch selbst wenn es sieben Tage werden, tritt nicht sofort wieder eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Es gebe da keinen Automatismus, sagt Stadtsprecher Ralf Walther. „Es müssten weitere Faktoren hinzukommen.“ Gemäß einem Urteil des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs, der die landesweite Sperre gekippt hat, sollte ohne diese Maßnahme die Eindämmung der Pandemie erheblich beeinträchtigt sein. Das Sozialministerium hat in einem daraufhin ergangenen Erlass an die Kommunen, bei Inzidenzwerten über 50 tätig zu werden, dazu noch ein „diffuses Infektionsgeschehen“ als Voraussetzung genannt. Überdies setzt die Stadt laut Walther aktuell andere Prioritäten: „Unsere Konzentration liegt bei den Teststrategien, um Schulöffnungen und perspektivisch andere Öffnungen zu begleiten, und auf der Impfstrategie.“

Kontrollfahrt auf den Planken während der Ausgangssperre. © Christoph Blüthner