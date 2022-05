Spenden von Axt bis Zucker erwünscht

Am Freitag, 20. Mai, organisieren die Mannheimer Bahnhofshelfer im Walhlkreisbüro von MdB Konrad Stockmeier in der Traitteurstraße 40 von 17 bis 19 Uhr eine Spendensammlung für die Ukraine. Sie wird initiiert vom Internationalen Bauorden Ludwigshafen. Rückfragen sind bei der Leitung der Bahnhofshelfer, Natice Orhan-Daibel, unter 0176/ 21619187 möglich. Die Spenden gehen mit einem Hilfstransport nach Rivne und Novograd-Volynskji in der Ukraine, so die Bahnhofshelfer. Folgende Dinge werden benötigt:

Haltbare (Dosen-)Nahrung wie Fleisch, Fisch, Gemüse, Nudeln, Getreide, pasteurisierte Milch, Kuchen, Dosenbrot, Tee, Kaffee, Zucker, Tiernahrung (für Katzen und Hunde)

Taschenlampen, Batterien

Isomatten, Kerzen, Schlafsäcke (gewaschen), Thermowäsche, Herrensocken

„SICH“ und „SAT“ Tourniquets, Druckverbände (SWAT und alltäglich), Verbandstaschen/-kästen, Blutstillende Medikamente (Hämostatikum), hämostatischer Schwamm, Dicynon (Vicasol) in Ampullen, Breitspektrumantibiotika (Ciprofloxacin 500 mg, Amoxil K 825/125, Cefuroxim 500 mg, Cefixim 400 mg und andere)

Shampoos, Zahnbürsten, Zahnpasta, Seife, Windeln, Inkontinenzslips /-einlagen

Waschpulver, Spülmittel, Toilettenreiniger

Schaufeln, Brecheisen, Äxte, Schlüsselsätze für Autoreparatur, Elektrische Verlängerungskabel (20, 30, 40 Meter). red/see