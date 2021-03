Natice Orhan-Daibel, Initiatorin der Mannheimer Bahnhofshelfer, bittet um Spenden an die deutschlandweite „Tour D’Amour“. Bei dem Projekt sammeln Kulturschaffende mit ihren Tourbussen und anderen Fahrzeugen, die pandemiebedingt gerade stillstehen, in ganz Deutschland Sachspenden ein, die in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen dringend gebraucht werden.

Die Sammlung läuft noch bis Freitag, 26. März. „Die gesammelten Sachspenden übergeben wir schließlich der Initiative ,Grenzenlose Hilfe’, einem Zusammenschluss zahlreicher Organisationen des #LeaveNoOneBehind- Netzwerks, die sicherstellen, dass sie genau dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, heißt es in einer Mitteilung von „Tour D’Amour“.

Orhan-Daibel bittet, nur die folgenden Dinge zu spenden – die würden gebraucht: Hygieneprodukte wie Deo, Duschgel, Zahncreme, Zahnbürsten, Damenbinden und Seife. Außerdem Unterwäsche und Socken, auch in Kindergrößen (beides neu), sowie Schlafsäcke, Powerbanks und Smartphones mit Ladekabel. Ebenfalls benötigt werden lange Damenkleider (bis Größe L) und kurze Männerhosen (bis Größe L). Ab Mittwoch kann man die Spenden laut Orhan-Daibel beim Pfalzbau in Ludwigshafen abgeben (Pförtnereingang über die Berliner Straße 30). In Mannheim kann man per Mail an ntm.stadtensemble@mannheim.de einen Abgabetermin vereinbaren. Geldspenden sind auch unter tourdamour.eu möglich. Für Rückfragen ist Natice Orhan-Daibel unter 0176/21 61 91 87 erreichbar oder per Mail an natice886@aol.com. imo