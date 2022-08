Spenden als Starthilfe für Geflüchtete

Deutschkurse für Kinder und Erwachsene, Ausflüge oder Sportaktivitäten – das alles soll mit gesammelten Spenden für geflüchtete Menschen aus der Ukraine möglich gemacht werden. Zusammengekommen ist diese Summe beim Benefizkonzert des französischen Staatschors im Mannheimer Rosengarten Mitte Juni.

Der Salon Diplomatique Mannheim e.V. hatte zudem den Betrag auf insgesamt 10 000 Euro aufgerundet. Bei der Spendenübergabe an den Rotary Club Rhein-Neckar Ende Juli waren nun alle am Projekt Beteiligten mit dabei: für das Institut Francais Erster Bürgermeister Christian Specht, für den Salon Diplomatique Claudius Kranz und Helmut Augustin und für Frankreich Honorarkonsuls Folker Zöller. Neben Förderung für Kinder sowie Deutschkursen für Erwachsene, die gerne hier arbeiten möchten, will der Rotary Club gemeinsam mit Partnern auch Freizeitbeschäftigungen finanzieren wie Malkurse oder Musikkurse.

Bei der Integration sollen Ausflüge und Kooperationen etwa mit Pfadfindern helfen. Außerdem sollen Ausflüge organisiert und Kurse in Absprache mit Schulen vermittelt werden. Auch die Abendakademie soll eingespannt werden. red