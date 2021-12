Spende kräftig aufgestockt

Die Zahl auf dem symbolischen großen Geldschein ist so riesig, dass er als Banknote nie gedruckt würde: 30 000 Euro. Auf diese Summe hat jetzt das Familienunternehmen Diringer & Scheidel seine Spende an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ aufgestockt. „Wir haben nochmal 10 000 Euro aus unserem Jubiläumstopf ’draufgelegt“, erklärte Firmenchef Heinz Scheidel.

„Wir wissen das sehr zu schätzen“, bedankte sich Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Dr. Haas und erster Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins. Diringer & Scheidel zähle schon lange zu den treuen und großzügigen Unterstützern der „MM“-Aktion, zuletzt mit 20 000 Euro pro Jahr.

„Sie tun viel Gutes in Mannheim und der Region“, so Kranefuß zu der Diringer & Scheidel-Unternehmensleitung. Die Aufstockung der Spende sei deshalb besonders wertvoll, weil wegen der Corona-Pandemie viele Benefizveranstaltungen ausgefallen und damit dem Hilfsverein Einnahmen entgangen seien. Gleichzeitig steige wegen Corona der Bedarf an Hilfe, „denn das trifft die Schwächsten am härtesten“, so Kranefuß, und dazu zählten arme ältere Leute wie auch Kinder, denen die „MM“-Aktion besonders helfe.

Das griff Heinz Scheidel gerne auf. „Ihr macht viel für Kinder, und wir wollen viel für Kinder machen“, so der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Diringer & Scheidel-Gruppe. Die feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Unternehmen sein Jubiläum zwar nicht wie geplant mit einem großen Mitarbeiterfest begehen – aber das soll 2022 folgen.

1921 hatte Franz-Anton Diringer in Neckarau ein Baugeschäft ins Leben rief. Sein Schwiegersohn Heinrich Scheidel und dessen Sohn Heinz, der 1969 als junger Ingenieur eintrat und die Geschäfte seit Mitte der 70er-Jahre führt, haben den anfangs kleinen Handwerksbetrieb zur 3800 Mitarbeiter zählenden Unternehmensgruppe ausgebaut.

Sie bietet heute ein breites Portfolio im traditionellen Bau- und Technologiebereich, aber zudem auch in der Projektentwicklung und im Dienstleistungsbereich, etwa mit Hotels und Pflegeheimen. Mit 90 Standorten in Deutschland und Europa ist Diringer & Scheidel eines der traditionsreichsten Familienunternehmen im Südwesten Deutschlands, aber fest in Mannheim verwurzelt. Scheidel leitet das Unternehmen nun gemeinsam mit den Familienmitgliedern Karlheinz Heffner (Geschäftsleitung Technik), Achim Ihrig (Geschäftsleitung Dienstleistungen) und Tobias Volckmann (Geschäftsleitung Finanzen). „Wir sind ein Familienunternehmen, uns ist der Standort hier, uns sind die Menschen hier und uns sind Werte wichtig“, betonte Ihrig. „Wir wollen mit unseren Spenden der Gesellschaft etwas von unserem Erfolg zurückgeben“, ergänzte Scheidel.

Budget speziell für Kinder

Daher legte die Unternehmensgruppe zusätzlich zum traditionellen jährlichen Spendenengagement im ohnehin schon fünfstelligen Bereich zum 100. Geburtstag einen Fonds mit weiteren 100 000 Euro auf. „Damit haben wir speziell etwas für Kinder an unseren Standorten machen wollen – für Kinder in Heimen, für Projekte, für Ausbildungsinitiativen, denn Kinder sind unsere Zukunft“, so Heinz Scheidel. Er wisse, dass es auch und gerade bei Kindern noch viel Armut gebe, und da wolle er helfen. Und aus diesem Topf wurde auch die Spende an „Wir wollen helfen“ aufgestockt.

Die „MM“-Aktion, so Heinz Scheidel, habe ihn schon immer überzeugt, „weil Ihr alle Spenden an Hilfsbedürftige hier in unserer Stadt weitergebt, während bei vielen anderen Organisationen ja viel Geld für Werbung und Verwaltung ’draufgeht“, sagte er. Das bleibe auch so, bestätigte ihm Florian Kranefuß: „Alle Verwaltungskosten trägt der Verlag!“

