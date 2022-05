Spende deckt die Mehrkosten

Am 15. September soll im Marchivum im bisher leeren ersten Obergeschoss des Ochsenpferchbunkers das NS-Dokumentationszentrums eröffnet werden. Das ist ein halbes Jahr später als zunächst angekündigt. Und nicht nur der Zeitplan hat sich gewaltig verschoben, auch die Kosten steigen – etwa beim Holz für die Schreinerarbeiten der Ausstellungswände und bei den Halbleitern für die Medienstationen. Doch nur dann könne man „ein gleich hohes Niveau in Gestaltung, Multimedialität und Erleben erreichen“ wie bei der Stadtgeschichtlichen Ausstellung, die im November im Erdgeschoss eröffnet wurde und beim Publikum sehr gut ankommt, argumentiert das Marchivum.

Stiftung der Benckiser-Erben

Nötig sind zusätzliche Mittel in Höhe von 800 000 Euro, die der Kulturausschuss am Dienstag bewilligen soll. Aber der Betrag kann durch Spenden aus dem Freundeskreis Marchivum und vor allem durch 687 000 Euro der Alfred Landecker Foundation, die damit den größten Teil aufbringt, vollständig gedeckt werden. Alfred Landecker (1884 –1942) war ein Buchhalter jüdischen Glaubens, der in einem polnischen Ghetto umkam. Eine seiner Töchter arbeitete bis 1965 für die Firma Joh. A. Benckiser, deren frühere Inhaber Antisemiten und Anhänger des Nationalsozialismus waren. Daher errichteten deren Erben 2019 die Stiftung, um das Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus ebenso wie Projekte zur Demokratieförderung zu unterstützen.

Miete wird erhöht

Marchivum-Direktor Ulrich Nieß wertet die Förderzusage der Stiftung als Beleg, „dass wir mit unseren Ausstellungen den richtigen Weg gehen und diese auch überregional Strahlkraft erzeugen“. „Der Namensgeber unserer Stiftung war ein Bürger Mannheims, wir engagieren uns also auch im Gedenken an ihn und seinem Schicksal, das beispielhaft steht für viele deutsch-jüdische Biografien“, sagt Andreas Eberhardt, der Chef der Landecker Foundation.

Neben der Gestaltung der Ausstellungen ist auch der eigentliche Umbau der beiden Geschosse des Bunkers teurer geworden – statt eine Million Euro nun 2,2 Millionen Euro. Das liegt insbesondere an einem aufwendigeren Lüftungs-/Frischluftsystem, das auch der Pandemie geschuldet ist, und an deutlich gestiegenen Baupreisen. Das wickelt die GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft ab, die den Bunker künftig zu einem etwas höheren Mietpreis (6,72 Euro/Quadratmeter) ans Marchivum vermietet. pwr