Spende auch ohne Döner

Sie wolle gar nichts essen, sagt eine ältere Dame und steigt von ihrem Fahrrad. „Ich möchte nur spenden.“ Sie drückt Nazim Özkan Geld in die Hand. „Schon am Morgen war ein Mann da, der meinte, er habe keinen Hunger, wolle sich aber an der Aktion beteiligen“, erzählt Nazim Ökzan, der zusammen mit seiner Mutter Birsen Özdemir Ali’s Gemüsedöner auf dem Lindenhof betreibt. Der Imbiss gegenüber der Markuskirche ist an diesem Dienstag Ort einer ungewöhnlichen Wohltätigkeitsveranstaltung. Unter dem Motto „Jeder Döner zählt“ gehen sämtliche Einnahmen des Tages an den Mannheimer Kinderschutzbund. „Wir haben zu essen und zu trinken und ein Dach über dem Kopf, da möchten wir der Gesellschaft etwas zurückgeben“, haben Birsen Özdemir und ihr Sohn Nazim Özkan im Vorfeld der Aktion betont. Der Kinderschutzbund freut sich: „Das Geld können wir gut gebrauchen“, so Vorsitzende Iris Krämer. Der Verein unterstützt unter anderem Alleinerziehende sowie sehr junge Eltern und unterhält das Kinder- und Jugendtelefon. sba

