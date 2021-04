Spende an Frauen in Not übergeben

Das Frauenhaus, das Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift des Caritasverbandes und das Projekt „Frauen in Not“ der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) – sie alle erhielten nun einen Scheck über jeweils 1500 Euro. Überreicht wurden sie, jeweils mit Abstand und Maske, von Aktiven der Feudenheimer Frauenfasnacht (FFF).

Die engagierten Damen, deren Wurzeln in der Kirchengemeinde St. Peter und Paul liegen, haben nämlich trotz der Corona-Pandemie ihre Kampagne doch nicht ganz ausfallen lassen. Sie produzierten eine virtuelle Sitzung, moderiert von Präsidentin Irmi Benz, die einige aktuelle Beiträge wie eine Bütt von Marianne Rohde mit Videos von früheren Jahren kombinierte. Anschauen konnte das aber nur, wer einen Link bekam, für den eine Spende von zehn Euro erbeten wurde – die viele aber aufrundeten. Zudem packten die FFF-Mitstreiterinnen „FFF-Wundertüten“ mit Sekt, Knabberzeug, Dekoration und weiterem „Zubehör“ für die Fasnacht auf dem Sofa.

„Wir wollen ein Zeichen setzen“

Von der Resonanz waren sie „tief beeindruckt und nahezu überwältigt“, so Irmi Benz: „Die positive Resonanz hat nicht nur gezeigt, dass die Anhängerinnen der FFF die Treue halten und sich einfach auf einen unterhaltsamen Abend und ein bisschen Abwechslung freuten, sondern auch Frauen in Notlagen unterstützen wollten“, freute sie sich.

„Wir wollen ein Zeichen setzen für Frauen in Notlagen. Gerade in Zeiten von Corona sind insbesondere Frauen und ihre Kinder in erhöhtem Maße Ziel von häuslicher Gewalt. Frauen, die durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder eine angespannte Familiensituation in Armut geraten sind, befinden sich in einer sehr schwierigen Lage“, ergänzt Marianne Rohde: „Dass wir am Ende dieser besonderen Kampagne einen solchen Betrag den einzelnen Projekten zur Verfügung stellen können, daran haben wir nicht mal im Traum gedacht“, freut sich Irmi Benz über den Erfolg.

