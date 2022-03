Speckweg, nicht Benz-Baracken

Das Marchivum informiert auf seiner Internetseite noch bis einschließlich Dienstag, 22. März, unter www.marchivum.de über die Benz-Baracken in Waldhof-Ost, einem sozialen Brennpunkt, der deutschlandweit berühmt wurde. Beim Podiumsgespräch dabei war auch Karla Spagerer, die sich aus dem Publikum meldete und ihre Erlebnisse schilderte. Sie hat aber nicht – wie im Artikel in der Montag-Ausgabe berichtet – in den Benz-Baracken selbst, sondern ab 1932 in der Speckweg-Siedlung nahe der Benz-Baracken gelebt. Sie erinnert sich noch heute an die gute Nachbarschaft der Menschen aus beiden Gebieten. Schmunzelnd berichtete sie im Marchivum auch davon, dass allerdings ihr Sohn Rainer dem in den Baracken aufgewachsenen Charly Graf oft seine Butterbrote abtreten musste. Der einstige Profiboxer sollte beim Gespräch ebenfalls dabei sein, musste aber absagen. red

