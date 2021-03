Die im Juni in Mannheim geplanten Special Olympics Baden-Württemberg (SOBW) werden nun doch verschoben. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie und das wellenartige Infektionsgeschehen haben auch den Landessommerspielen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die für den 15. bis 18. Juni in Mannheim angesetzten Spiele von Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden zum geplanten Zeitpunkt definitiv nicht stattfinden. Das Organisationskomitee der Spiele (OK) will jetzt zusammen mit der Ausrichterstadt Mannheim nach einem neuen Termin im kommenden Jahr suchen. Diese Entscheidung hat der Vorstand von SOBW wie es in der Pressemitteilung heißt „schweren Herzens, jedoch einhellig nach eingehenden Beratungen mit dem OK, weiteren Gremien von SOBW und Verantwortlichen der Stadt Mannheim getroffen“. abo