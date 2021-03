Erster Bürgermeister Christian Specht und Bürgermeister Michael Grötsch (beide CDU) haben am Mittwoch in einer Erklärung an den „Mannheimer Morgen“ das „Verhalten und Geschäftsgebaren“ des Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel im Zusammenhang mit dessen Masken-Deals „ausdrücklich verurteilt“ und sich davon distanziert. Beide hatten bisher auf Anfragen dieser Redaktion keine eigene Stellungnahme abgegeben, sondern auf die öffentliche Erklärung des CDU-Kreisvorstands verwiesen, dem sie als Gäste mit beratender Stimme angehören.

Der Kreisvorstand der Partei hatte darin seinen Schock und seine Fassungslosigkeit über die Vorgänge ausgedrückt und sich dafür ausgesprochen, sofort zwingende Konsequenzen zu ziehen. Sie forderten Löbel auf, seine Ämter sofort niederzulegen und nicht, wie von ihm zunächst geplant, zum 31. August dieses Jahres.

„Besondere Verantwortung“

Specht und Grötsch betonen, dass bereits in der Erklärung des Kreisvorstands von ihnen „unmissverständlich mit erklärt“ wurde, wie sie das auch persönlich beurteilen. Demnach widerspreche das Verhalten Löbels „ohne jeden Zweifel unseren Wertvorstellungen als christlich geprägte Rechtsstaatspartei. Die Ablehnung dieses Verhaltens verstehen und teilen wir ausdrücklich!“.

Die Bürgermeister teilen in ihrer Erklärung weiter mit, dass sie ihre besondere Verantwortung als Repräsentanten ihrer Partei in dieser schwierigen Situation wahrnehmen und den geschäftsführenden Kreisvorstand bei den nunmehr anstehenden personellen und inhaltlichen Weichenstellungen unterstützen. Die interne Aufarbeitung der Ereignisse stehe jetzt im Vordergrund und erfolge in dem hierfür zuständigen Kreisvorstand. stp