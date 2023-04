Specht führt Ausschuss

Mannheims Kämmerer Christian Specht (Bild, CDU) ist zum Vorsitzenden des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags gewählt worden. Das teilte Spechts Dezernat mit. Der Erste Bürgermeister war seit 2016 bereits stellvertretender Vorsitzender. „Erstmalig wird der wichtige Ausschuss nun von einem Mannheimer Bürgermeister geführt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Finanzen seien die Nerven des Staates, wie der französische Völkerrechtler Jean Bodin einmal gesagt habe. „Dieser Satz beschreibt sehr treffend den Reiz und die Herausforderung, die finanzielle Verantwortung für kommunale Finanzen zu tragen“, so Specht. „Denn den Erträgen steht insbesondere auch in den letzten Krisenjahren ein enormer Investitionsbedarf gegenüber, der vom Klimaschutz und Ausbau des ÖPNV über die Sanierung von Schulen und Straßen, den Ausbau der Kinderbetreuung bis hin zur Digitalisierung der Verwaltung reicht.“ Gleichzeitig seien viele Kommunen bemüht, ihre oft hohen Schulden abzubauen. Die Wahl zum Vorsitzenden des Gremiums ehre ihn, so Specht. Er sieht sie als Bestätigung seiner bisherigen Arbeit. Der Deutsche Städtetag ist der größte kommunale Spitzenverband in Deutschland. Rund 3200 Städte und Gemeinden mitrund 53 Millionen Einwohnern haben sich in ihm zusammengeschlossen. red/imo (Bild: Tröster)