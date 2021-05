SPD will Beauftragten gegen Antisemitismus

Die Ausschreitungen bei der pro-palästinensischen Kundgebung und die antisemitische Hetze vor zehn Tagen und der Steinwurf auf die Synagoge (wir berichteten) hallen noch immer nach: Talat Kamran, der Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiöse Arbeit, sowie die Mannheimer SPD verurteilen die Ereignisse in Presseerklärungen auf das Schärfste.

Kamran sprach in seiner Botschaft von „inakzeptablen Ereignisse“, die er als Muslim und in seiner Funktion als Institutsleiter sehr bedauere. „Ich bin gegen jegliche Gewalt an der Menschheitsfamilie, gegen jegliche Gewalt an Gotteshäusern, wo immer sie auch stattfindet, ohne Ausnahme und ohne politischen Kalkül, ohne Wenn und Aber.“ Zudem verurteile er den Angriff „auf unser Mannheimer Gotteshaus Synagoge“. „Die antisemitischen Aussagen gehören nicht zu unserem friedlichen Zusammenleben in Mannheim und in der Welt.“ Diese Meinung teile die Mehrheit der Muslime. Kamran sei überzeugt, dass früher oder später „die friedlichen und liebevollen Haltungen und Maßnahmen und nicht die gewalttätigen Positionen und Aktivitäten“ siegten.

„Mehr Sicherheit schaffen“

Die Mannheimer SPD sprach von „zur Schau gestelltem Antisemitismus“ im Rahmen der Kundgebung, den man genauso verurteile wie bereits den Steinwurf auf die Synagoge. Dank gelte in diesem Zusammenhang auch der Polizei, „die angemessen reagiert hat, die Demonstration aufgelöst und die Straftäter erfasst“ habe. Diese müssten nun die strafrechtlichen Konsequenzen „vollumfänglich spüren“. Das Demonstrationsrecht dürfe nicht missbraucht werden, um Antisemitismus zu verbreiten.

Die Solidarität der SPD gelte der Jüdischen Gemeinde, mit ihr will die Partei darüber ins Gespräch kommen, „wie wir in unserer Stadt mehr Sicherheit für Jüdinnen und Juden schaffen können“. Dazu schlage man vor, die ehrenamtliche Stelle eines Antisemitismusbeauftragten zu schaffen, der unter anderem als Anlaufstelle für alle antisemitischen Vorfälle verfügbar sein soll. scho

