Aus der Mannheimer CDU ist am Freitag nicht viel zu hören zu den Geschäften ihres Kreisvorsitzenden, der beim Verkauf von Schutzmasken 250 000 Euro an Provisionen kassiert hat. Von anderen Parteien in Mannheim kommt dagegen massive Kritik. SPD und Linke fordern den Rücktritt des direkt gewählten Bundestagsabgeordneten.

