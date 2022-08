SPD-Stadträte auf Mannheimer Wochenmärkten

Wallstadt, Feudenheim, Seckenheim, Oststadt/Schwetzingerstadt. Mitglieder der Gemeinderatsfraktion der SPD kommen in der nächsten Woche zu Bürgergesprächen auf die Wochenmärkte in den Stadtteilen. Wie Fraktionschef Thorsten Riehle ankündigte, sind die Sozialdemokraten am Donnerstag, 25. August, 10 Uhr, in Wallstadt vor Ort, am Freitag, 26. August stehen die Wochenmärkte in Feudenheim (neun Uhr), Seckenheim (10.30 Uhr) und in der Oststadt/Schwetzingerstadt an der Seckenheimer Straße (zwölf Uhr) auf dem Gesprächsplan.

