SPD-Senioren organisieren Hafenrundfahrt

Mannheim. Die Hafenrundfahrten des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur über die Industriegeschichte Mannheims finden immer wieder großes Interesse. Der Arbeitsgemeinschaft 60plus im SPD-Kreisverband Mannheim ist es nun gelungen, für Sonntag, 5. September, eine solche Tour zu chartern. Los geht es um 18.30 Uhr, der Zugang zum Schiff ist ab 17.30 Uhr. Da die Platzzahl auf dem Schiff „Kurpfalz“ begrenzt ist, wird eine zügige Anmeldung empfohlen. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben, und es wird gegebenenfalls eine Warteliste geführt.

Anmeldung per E-Mail

Die Tour dauert etwa zweieinhalb Stunden, die Abfahrt erfolgt am Schiffsanleger unter der Kurpfalzbrücke. Das Schiff ist eingeschränkt barrierefrei, fünf Stufen sind zu überwinden. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 15 Euro, Kinder (bis 14 Jahre) zahlen fünf Euro. Eine Anmeldung wird per E-Mail an 60plus@spd-mannheim.de unter Angabe des Namens, der Adresse und der Telefonnummer erbeten. Auf jeden Fall ist eine medizinische Gesichtsmaske mitzubringen.

Bei der Hafenrundfahrt können die Gäste auch das Gespräch mit Isabel Cademartori, der Mannheimer SPD-Bundestagskandidatin, suchen.

